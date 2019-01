Dodentol van gasexplosie in Russisch appartementsgebouw stijgt naar zeven: baby na 35 uur uit puin gered SPS bvb

01 januari 2019

07u40

Bron: Belga, ANP 0 In het puin van het appartementsgebouw in de Russische stad Magnitogorsk, waar gisteren een gasexplosie plaatsvond, zijn nog drie lichamen gevonden. De dodentol stijgt zo naar minstens zeven. Nog 36 mensen zijn vermist.

In de 48 vernielde appartementen woonden officieel 110 mensen. Niet iedereen was thuis op het moment van de explosie. De kans dat er nog mensen levend worden teruggevonden, is klein. De temperatuur zakt immers stevig onder het vriespunt in de Russische stad. Zowat 470 mensen nemen aan de reddingsoperatie deel.

Baby gered

Na de explosie, waarbij ook een inkomhal van het gebouw instortte, konden 16 mensen ongedeerd geëvacueerd worden, 10 anderen werden levend uit het puin gehaald.



Een baby werd levend gevonden tussen het puin. De autoriteiten meldden dat het jongetje 35 uur in de kou heeft overleefd. Het tien maanden oude jongetje werd gevonden, nadat een hulpverlener hem had horen huilen. De baby is naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft de kou overleefd, temperaturen gedurende de nacht tot min 27 graden, omdat hij goed was ingepakt in zijn wieg. Zijn moeder heeft het instorten van de flat overleefd en is naar het ziekenhuis gekomen.

Veiligheidsnormen

De Russische president Vladimir Poetin bezocht de plek van het ongeval, zowat 1.400 kilometer ten oosten van Moskou. Hij zou normaal Nieuwjaar vieren in Sotsji, aan de Zwarte Zee, maar brak die plannen af om naar Magnitogorsk te gaan.

In Rusland vinden wel vaker dodelijke gasexplosies plaats. Het overgrote deel van de infrastructuur dateert nog uit het Sovjet-tijdperk, waardoor de veiligheidsnormen vaak te wensen overlaten.