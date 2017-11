Dodentol van brand in Londens flatgebouw bijgesteld van 80 naar 71 MV

14u15

Bron: Belga 0 REUTERS Bij de brand in de Londense Grenfell Tower van vijf maanden geleden zijn minder mensen omgekomen dan aanvankelijk werd gedacht. Volgens het nu afgesloten onderzoek zijn 71 kinderen en volwassenen gestorven, deelde Scotland Yard donderdag in de Britse hoofdstad mee.

Tot de slachtoffers werd ook een doodgeboren baby gerekend. Eerder was de politie uitgegaan van 80 slachtoffers. Ook gezinnen van vijf en zes familieleden kwamen in de brand om het leven. Het oudste slachtoffer was volgens Scotland Yard een 84-jarige vrouw. De hulpverleners ontdekten ook een levenloze moeder, die haar kind dode omklemde.

In totaal slaagden 223 mensen erin de vlammenzee te ontkomen. Op de vermistenlijst stonden aanvankelijk rond de 400 namen. Velen van hen bevonden zich tijdens de brand echter niet in het gebouw. Anderen doken meerdere keren op de lijst met verschillende schrijfwijzen van hun naam op.

'Gebrekkige brandbeveiliging'

De brand in de sociale woningtoren op 14 juni greep via de buitengevel razendsnel om zich heen. De bewoners hadden al voor de ramp vaak over de gebrekkige brandbeveiliging in het gebouw geklaagd.

De politie omschreef de identificatie van de doden als een monnikenwerk. De forensische diensten onderzochten maandenlang op elk van de 24 verdiepingen meer dan 15 ton puin. Wegens de enorme hitte van de vlammenzee was van veel slachtoffers nauwelijks nog wat over gebleven.