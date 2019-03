Dodentol van aanslagen tegen moskeeën stijgt naar 50 HR

16 maart 2019

22u33

Bron: Belga 0 De dodentol van de aanslagen vrijdag tegen twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch is gestegen naar vijftig. Dat heeft de politie zondag bekendgemaakt.

Eerder was sprake van 49 dodelijke slachtoffers, maar tijdens het weghalen van de lichamen is nog een bijkomend slachtoffer aangetroffen. Ook zijn er nog 36 gewonden, waarvan twee kritiek.

Nog volgens de politie zijn twee mensen die vrijdag werden opgepakt kort na de schietpartij niet betrokken bij de aanslagen. Zij waren in het bezit van wapens, maar waren niet rechtstreeks betrokken bij de aanslagen. “In dit stadium is slechts één persoon in verdenking gesteld in verband met deze aanvallen”, aldus de woordvoerder, verwijzend naar Breton Tarrant.

