Dodentol storm Florence loopt op tot 31 slachtoffers ADN

18 september 2018

07u11

Bron: Belga 1 Storm Florence heeft bij de doortocht in de VS tot nu toe minstens 32 levens geëist in de zuidelijke staten North Carolina, South Carolina en Virginia. Dat meldt de Amerikaanse zender CBS.

Volgens experten en Amerikaanse media loopt de schade al op tot meer dan 17 miljard dollar. Na de passage kampen de inwoners van de getroffen gebieden met hoog water. Volgens Fema, het federaal agentschap voor rampenbestrijding, staan 1.500 straten volledig onder water.

In de stad Wilmington, in North Carolina, zijn honderden mensen van de buitenwereld afgesneden. In North en South Carolina zitten zowat 500.000 woningen zonder stroom. Voorts blijven vele scholen dicht. En gisteren werden nog 350 vluchten in de regio geschrapt.



Kirstjen Nielsen, de minister van Binnenlandse Veiligheid, bezoekt vandaag het getroffen gebied. In de loop van de week zou ook president Donald Trump er zijn opwachting maken.