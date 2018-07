Dodentol stijgt naar 88 na bosbranden in Griekenland

Redactie

28 juli 2018

10u10

Bron: Belga

1

De dodentol na de zware bosbranden in de omgeving van Athene is zaterdag opgelopen tot 88 slachtoffers. Er verkeren nog een tiental mensen in levensgevaar en er zijn nog vele vermisten, zo hebben de autoriteiten bekendgemaakt.