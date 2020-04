Dodentol staat New York stijgt tot 4.159, maar cijfers gaan lichtjes in dalende lijn KVE

05 april 2020

18u39

Bron: Belga 0 De voorbije 24 uur zijn er in de Amerikaanse staat New York 594 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Dat heeft gouverneur Andrew Cuomo zondag meegedeeld. De longziekte maakte in New York, het epicentrum van de epidemie in de Verenigde Staten, nu al 4.159 doden.



In vergelijking met zaterdag, toen New York 630 nieuwe overlijdens moest betreuren, registreerden de autoriteiten zondag een lichte daling van de dodentol, maar volgens Cuomo "is het nog te vroeg" om daaruit enige conclusie te trekken.

Ook de statistieken over de nieuwe ziekenhuisopnames of het aantal geïntubeerde patiënten zijn lichtjes aan het dalen, maar er moet “nog twee, drie dagen” gewacht worden om van een tendens te kunnen spreken, waarschuwde Cuomo. De staat New York is misschien “zeer dichtbij de piek” van het aantal besmettingen, of “misschien is de piek een plateau en zitten we nu daar”, voegde hij toe.

New York is momenteel het epicentrum van de epidemie in de VS, met ongeveer een derde van het totale aantal geregistreerde besmettingen. Net als in andere zwaar getroffen staten als Illinois en Louisiana is er een tekort aan beademingstoestellen. Nog eens 1.100 soldaten zijn naar New York afgereisd om er veldhospitalen in te richten, meldde minister van Defensie Mark Esper zondag op CNN.

Intussen neemt de verspreiding van het virus nog steeds toe en verwacht wordt dat er op andere plaatsen in het land nieuwe brandhaarden zullen opduiken. "Dit wordt jammer genoeg een zware week", verklaarde expert en presidentieel adviseur Anthony Fauci op CBS. Indien de beperkende maatregelen goed opgevolgd worden, zou de curve van de epidemie binnen twee weken kunnen afvlakken, verwacht hij.

Momenteel zijn er in de VS meer dan 321.000 geregistreerde besmettingen, het hoogste aantal in de wereld. Er zijn intussen meer dan 8.500 mensen overleden, blijkt uit gegevens van de John Hopkins Universiteit.

