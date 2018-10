Dodentol overstromingen in Zuid-Frankrijk gestegen naar 14 KVDS

17 oktober 2018

18u41

Bron: Belga 0 Na de rampzalige overstromingen in het zuiden van Frankrijk is het aantal doden gestegen tot minstens 14. Volgens regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux worden ook nog 3 mensen vermist.

De autoriteiten hadden het dusver over 12 doden. De bevolking van 17 gemeenten zit ook nog altijd zonder leidingwater, zei de woordvoerder.





In het begin van de week traden in de regio van de Zuid-Franse toeristische stad Carcassonne veel rivieren en beken buiten hun oevers. Op vele plaatsen bereikte het waterpeil door de overvloedige regen een hoogte van meer dan 7 meter boven de normale stand.

