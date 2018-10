Dodentol orkaan Michael bijgesteld naar dertig: "Vrees voor nog meer doden" IB

17 oktober 2018

03u28

Bron: Belga 0 De orkaan Michael heeft al aan minstens dertig mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een nieuwe balans die de lokale autoriteiten hebben vrijgegeven. Michael trok vorige week door het zuidoosten van de VS. Met categorie 4 was het één van de zwaarste orkanen ooit in Florida.

In die deelstaat vielen er al zeker twintig doden. In Georgia was er één dodelijk slachtoffer, in North-Carolina drie en in Virgina zes. Er wordt gevreesd dat de balans nog hoger zal zijn, want heel wat dorpen zijn volledig vernield. De hulpdiensten zijn nog altijd puin aan het doorzoeken.

Honderden vermisten

Honderden mensen werden volgens persbureau Reuters opgegeven als vermist. Het zou veelal gaan om oudere mensen die vaak gehandicapt en/of vereenzaamd zijn.

In Florida zaten dinsdag (lokale tijd) nog bijna 137.000 huishoudens en bedrijven zonder elektriciteit. Op verschillende plaatsen wordt voedsel en water uitgedeeld. Inwoners van wie het huis werd vernield, kunnen terecht in tijdelijke opvangplaatsen. De meeste scholen in het orkaangebied blijven tot nader order gesloten.