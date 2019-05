Dodentol op Mount Everest stijgt naar 11: Amerikaan (61) sterft bij afdaling KVDS

27 mei 2019

20u27

Bron: Reuters 0 Buitenland Er is opnieuw een dode gevallen op de hoogste berg ter wereld. De Amerikaanse klimmer Christopher John Kulish (61) stierf vandaag bij het afdalen van Mount Everest en is daarmee al het 11de dodelijke slachtoffer dit klimseizoen.

Het nieuws werd volgens het persbureau Reuters bekendgemaakt door een officiële instantie in Nepal. Kulish was ’s ochtends de 8.850 meter hoge berg opgegaan langs de Southeast Ridge - die de meeste klimmers nemen – maar stierf plots op de terugweg van de top.

Oorzaak

De precieze oorzaak van zijn overlijden is nog niet duidelijk, maar de meeste overlijdens dit seizoen worden toegeschreven aan vermoeidheid en uitputting, die nog verergerd worden door de lange wachtrijen klimmers richting top. Dit jaar kreeg een recordaantal van 381 alpinisten een toelating om de berg te beklimmen langs de Nepalese kant. Een 130-tal klimmers probeert het langs de noordelijke kant in Tibet. Het korte klimseizoen eindigt deze maand.





De route die de meeste klimmers nemen, werd voor het eerst gebruikt door Sir Edmund Hillary en de Nepalese sherpa Tenzing Norgay in 1953. Zo’n 5.000 mensen hebben de top intussen beklommen. Een 300-tal klimmers overleefde het niet.