Dodentol noodweer India loopt op tot 150 ADN

04 mei 2018

11u50

Bron: Belga 0 Bij een reeks hevige stormen zijn deze week minstens 150 doden gevallen in India. Dat blijkt uit een nieuwe balans die de autoriteiten vandaag hebben bekendgemaakt.

Een uitzonderlijk hevige zandstorm kostte het leven aan 121 mensen in het noorden van het land. Bij hevig onweer in het zuiden kwamen 21 mensen om het leven. In het noorden zijn in de nacht van woensdag op donderdag door de zandstorm met windsnelheden tot 130 kilometer per uur bomen ontworteld, huizen ingestort en elektriciteitspalen omver geblazen.

De weerdiensten voorspellen nog meer mogelijke stormen tot en met maandag. Verschillende gebieden zijn nog in staat van alarm.