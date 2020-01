Dodentol noodweer in Brazilië opgelopen naar 44 HR RL

25 januari 2020

17u48

Bron: ANP, Belga 2 UPDATE Het dodental als gevolg van dagenlange hevige stormen en overstromingen in de zuidoostelijke Braziliaanse deelstaat Minas Gerais is gestegen naar 44. Dat melden de autoriteiten zondag. Het aantal gewonden steeg naar twaalf, 19 mensen worden nog vermist. De regering van Minas Gerais heeft in 47 steden de noodtoestand uitgeroepen.

De dodelijke slachtoffers vielen door aardverschuivingen en het instorten van huizen door overstromingen en hevige regenval. Volgens de autoriteiten zijn 17.000 mensen in 58 dorpen en steden in de deelstaat dakloos geraakt.

Volgens het Braziliaanse weerbureau is het de hevigste regenval in de afgelopen 110 jaar. Vrijdag viel binnen 24 uur 171,8 liter water per vierkante kilometer.

Beelden op sociale media die vanaf de grond en de lucht zijn gemaakt, tonen de omvang van de ramp met veel beschadigde huizen, omgevallen bomen en elektriciteitsmasten, overlopende rivieren, ingestorte bruggen en overstroomde buurten.

As buscas por pessoas soterradas em Minas Gerais, atravessaram a madrugada nos locais atingidos pelos deslizamentos. pic.twitter.com/XsgOqzfOvy Band Jornalismo(@ BandJornalismo) link

President Jair Bolsonaro zei vanuit India waar hij officieel op bezoek is, dat “de overheid al het mogelijke doet, maar dat in zo’n groot gebied het moeilijk is om iedereen te helpen”.