Dodentol natuurbranden Californië loopt op tot vijftien

Bron: Belga, ANP 30 REUTERS Een blusvliegtuig vliegt boven Orange in Californië. Natuurbranden in het noorden van Californië hebben aan ten minste vijftien mensen het leven gekost en zeker 1500 gebouwen en al meer dan 35.000 hectare zijn in vlammen opgegaan. In het gebied woeden meer dan veertien branden en mogelijk zijn meer mensen om het leven gekomen. Door de sterke wind, lage luchtvochtigheid en de relatief warme temperaturen is het moeilijk om de branden te bestrijden. Het is overigens nog niet duidelijk hoe de branden precies zijn ontstaan.

De gouverneur van de staat, Jerry Brown, heeft de noodtoestand uitgeroepen. Door de harde wind in de nacht van zondag op maandag is de situatie in rap tempo verslechterd. Ongewoon hoge temperaturen en ernstige droogte hebben in de voorbije maanden het brandgevaar in grote delen van het westen van de VS vergroot.

In drie county's is de noodtoestand van kracht. "Helaas zijn twee doden bevestigd in Napa County", meldt het California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire) op Twitter. Eerder op maandag hadden de autoriteiten al een eerste dodelijk slachtoffer en twee zwaargewonden gemeld door dezelfde natuurbrand - door de hulpdiensten "Altas fire" genoemd - in Mendocino County. Later bevestigde de sheriff van Sonoma County, waar de 'Nuns fire' woedt, nog eens zeven doden.

Ondertussen zouden er verspreid over acht county's al minstens zeventien natuurbranden zijn ontstaan, die al meer dan 1.500 huizen hebben verwoest. Ongeveer 20.000 mensen zijn geëvacuurd. De gouverneur van Californië, Jerry Brown, heeft in drie county's ten noorden van San Francisco de noodtoestand afgekondigd: Napa, Sonoma en Yuba.

De grootste branden woeden volgens Cal Fire in Napa. "Tubbs" en "Atlas" doen elk meer dan 10.000 hectare in vlammen opgaan. De brand "Patrick" legt ruim 1.200 hectare in as ten westen van Napa. In Sonoma beslaat "Nuns fire" al een oppervlakte van meer dan 2.000 hectare. "Tubbs" begint overigens van Napa naar Sonoma te verspreiden, waar in Santa Rosa twee ziekenhuizen geëvacueerd moesten worden.

De natuurbranden zijn zondagavond ontstaan en blijven voorlopig toenemen in grootte. Door de sterke wind, lage luchtvochtigheid en de relatief warme temperaturen is het moeilijk om de branden te bestrijden. Het is overigens nog niet duidelijk hoe de branden precies zijn ontstaan.