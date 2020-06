Dodentol na zware aardbeving in Mexico loopt op HLA

24 juni 2020

11u10

Bron: Belga 0 De zware aardbeving die dinsdag Mexico heeft getroffen heeft volgens een nieuwe balans aan zes mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De beving met magnitude 7,4 trof vooral de zuidelijke kustregio Oaxaca, waar zich het epicentrum bevond. Alle dodelijke slachtoffers vielen daar. Oaxaca is een bergachtige staat die bekend is om zijn koffie, mescal en Spaanse koloniale architectuur.

447 naschokken

Veel mensen hebben hun huizen verlaten uit angst voor naschokken. In de eerste zes uur na de beving zijn 447 naschokken geregistreerd, de zwaarste had een magnitude 4,6.

Het natuurgeweld veroorzaakte ook een brand in de grootste olieraffinaderij van het land. De brand werd snel geblust en de raffinaderij is uit voorzorg gesloten. Meerdere ziekenhuizen raakten beschadigd, meldde gouverneur Alejandro Murat aan Radio Fórmula, waarvan twee die coronapatiënten behandelden. In Santa Catarina Xanaguia, vlak bij het epicentrum, kwamen mensen vast te zitten door ingestorte huizen en landverschuivingen, aldus een overheidsfunctionaris.

(Lees verder onder de foto)

De beving vond plaats op 26 kilometer diepte. De schok was in de hoofdstad Mexico-Stad te voelen, ruim 700 kilometer verderop. Daar renden inwoners de straat op. Twee mensen in de hoofdstad raakten gewond door de schokken en zeker dertig gebouwen liepen schade op.

(Lees verder onder de foto)

Nog geen drie jaar geleden stierven in Mexico 370 mensen door een aardbeving met een kracht van 7,1. In 1985 kwamen in Mexico-Stad en omgeving meer dan 10.000 mensen om het leven door een aardbeving.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.