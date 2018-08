Dodentol na overstromingen in India loopt op tot 37, toeristische regio zwaarst getroffen

kg

11 augustus 2018

21u19

Bron: Belga

0

De dodentol na overstromingen in Kerala, in het zuidwesten van India, is vandaag opgelopen tot 37. Zij werden slachtoffer van overstromingen en aardverschuivingen als gevolg van de moessonregens. 37.000 anderen zijn op de vlucht voor het noodweer.