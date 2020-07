Dodentol na ontploffing van tankwagen in Colombia loopt op tot 36

Een week na de ontploffing van een tankwagen in Colombia is het dodental gestegen tot minstens 36. Nog eens 35 personen liggen nog in het ziekenhuis, meldt de krant El Espectador.