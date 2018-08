Dodentol na explosie en instorting van Pakistaanse mijn stijgt naar 18 JM

18 augustus 2018

17u07

Bron: Belga 0 Na een explosie en de daaropvolgende instorting het voorbije weekend in een koolmijn in het zuidwesten van Pakistan zijn intussen 18 doden geteld. Dat blijkt zaterdag uit een nieuwe balans van de autoriteiten.

Een tiental mijnwerkers was afgelopen zondag aan de slag, toen de explosie de mijn in de provincie Beloetsjistan deed instorten. De mijnwerkers hadden dynamiet gebruikt om verder te graven in de mijn, hoewel dat verboden is.

De lichamen van acht mijnwerkers zijn teruggevonden op meer dan 1.200 meter diepte, aldus de hoofdinspecteur van de mijnen in de provincie, Muhammad Iftikhar. Volgens hem waren 22 mijnwerkers in de mijn op het ogenblik van de explosie.

Vrijwilligers

Vijf vrijwilligers gingen de mijn binnen om mijnwerkers te bevrijden die na de explosie vastzaten, ondanks de waarschuwingen van de autoriteiten. "We zijn erin geslaagd ze alle vijf naar buiten te halen, maar ze hadden intoxicatie door gas in de mijn. Twee van hen zijn overleden op weg naar het ziekenhuis, de drie anderen zijn nog altijd in het ziekenhuis in Quetta", aldus nog Iftikhar.

Eerder in de week hadden reddingswerkers negen mijnwerkers gevonden die nog in leven waren in de hogere mijnschachten. Acht anderen waren dood teruggevonden op 240 meter diepte.

In Pakistan komen regelmatig mijnwerkers om het leven, vaak als gevolg van de slechte werkomstandigheden.