Dodentol na dambreuk in Brazilië stijgt tot 84

30 januari 2019

Bron: Belga

Na de dambreuk van vrijdag in Brumadinho, in het zuidoosten van Brazilië, is het aantal bevestigde dodelijke slachtoffers tot 84 gestegen. Nog 276 andere personen zijn vermist. Dat meldt de burgerbescherming.