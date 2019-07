Dodentol na aanval Boko Haram in Nigeria stijgt tot 65 nla kve

28 juli 2019

19u31

Bron: ANP, Belga 1 Bij de aanval door terreurgroep Boko Haram zaterdag op een groep mannen die terugkwamen van een begrafenisplechtigheid in een dorp in het noordoosten van Nigeria, zijn 65 doden en 10 gewonden gevallen. Dat heeft een lokale verantwoordelijke gemeld.

Eerst was er sprake van 23 doden. Maar na de aanval door gewapende mannen in het district Nganzai, op 90 kilometer van de regionale hoofdstad Maiduguri, vonden inwoners van het dorp nog tientallen lichamen. De dodentol is dan ook opgelopen tot 65.

In deze regio voert Boko Haram wel vaker aanvallen uit op dorpen: de voorraden van de bewoners worden dan geplunderd en de huizen worden in brand gestoken. De laatste maanden voerden Boko Haram en Iswap, een andere, dissidente groep van moslimextremisten het geweld op burgers en leger verder op.

Donderdag nog werd in dezelfde deelstaat een vluchtelingenkamp aangevallen door leden van Boko Haram. Twee mensen werden gedood en de voedselvoorraad werd geplunderd. Vervolgens vielen ze de militaire basis naast het kamp binnen.

Op tien jaar tijd heeft het conflict meer dan 27.000 mensenlevens geëist. Meer dan 2 miljoen mensen zijn moeten vluchten.