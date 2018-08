Dodentol loopt snel op na overstromingen in India: al ruim 300 slachtoffers

kg

17 augustus 2018

15u58

Bron: Belga

0

De balans van de overstromingen in de zuidelijke Indiase deelstaat Kerala is vandaag nog eens fors opgetrokken. Er is nu sprake van 324 doden, zo blijkt uit een nieuwe stand van zaken.