Dodentol instorting Istanbul opgelopen tot 18 FVI

09 februari 2019

12u20

Bron: Belga 0 Na de instorting van een acht verdiepingen tellend appartementsgebouw in Istanbul op woensdag is het aantal doden intussen gestegen naar 18. De reddingsploegen hadden onder de brokstukken nog drie lichamen geborgen, waaronder dat van een eenjarig meisje en een 44-jarige man. Dat deelde minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu zaterdag mee.

De bergingswerken moesten in de loop van de nacht opgeschort worden, omdat een aanpalend gebouw dreigde in te storten. De redders zijn intussen weer aan de slag. Inmiddels zijn 14 mensen vanonder het puin gehaald, zeven van hen liggen op de intensieve zorgafdeling van het ziekenhuis, volgens de zender TRT.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan bracht zaterdag een bezoek aan de site en werd gebrieft door Soylu. Later ging hij ook naar het ziekenhuis om de gewonde slachtoffers en hun families een hart onder de riem te steken.

Erdogan zei dat er lessen moeten getrokken worden na deze tragedie. “Dit is gebeurd omdat veel gebouwen op illegale wijze gebouwd worden, gewoon om meer geld te verdienen”, benadrukte de Turkse president. Hij voegde eraan toe dat alle gebouwen in de buurt onderzocht worden.

De minister van Milieu en Stedenbouw, Murat Kurum, zei zaterdag dat al zeker 10 gebouwen in de buurt geëvacueerd zijn. Volgens Kurum telde het getroffen appartementsgebouw 14 appartementen en 3 handelszaken. Er woonden in totaal 43 mensen.

De omwonenden moesten omwille van gezondheidsredenen hun woningen verlaten. De oorzaak van de instorting was ook zaterdag nog niet bekend.

Het appartementsgebouw in het stadsdeel Kartal aan de Aziatische kant van de Turkse grootstad was woensdagnamiddag om een ongekende reden ingestort.