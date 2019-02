Dodentol ingestort appartementsgebouw loopt op tot zes FVI

07 februari 2019

17u26

Bron: Belga 1 Bij de instorting van een acht verdiepingen tellend appartementsgebouw in de Turkse metropool Istanbul zijn woensdag minstens zes mensen omgekomen. De reddingsploegen hebben donderdagnamiddag nog drie lijken vanonder het puin gehaald, zei gouverneur Ali Yerlikaya van de provincie Istanbul op de plaats van het ongeval in het stadsdeel Kartal. De zoektocht naar mogelijke overlevenden blijft doorgaan.

Donderdagochtend stond de teller nog op drie doden. De reddingswerkers hebben volgens officiële cijfers ondertussen 13 mensen levend vanonder de brokstukken gehaald. Onder meer een vijfjarig meisje kon bevrijd worden. Het staatspersbureau Anadolu had eerder gemeld dat zich onder de geredden ook een negenjarige jongen bevond. De gouverneur riep de omwonenden op tot stilte, opdat de redders het hullgeroep van overlevenden zouden kunnen horen. De minister van Milieu en Stedenbouw, Murat Kurum, zei 's morgens nog: "We horen stemmen onder het puin. Zo God het wil, zullen we ook deze burgers redden".

Hoeveel mensen er op het ogenblik van de instorting thuis waren, is nog niet duidelijk. Een lokale ambtenaar meldde aan Anadolu dat er tussen de 27 en 30 mensen aanwezig waren. Op televisiebeelden waren huilende familieleden van vermisten te zien. Het gebouw in het stadsdeel Kartal aan de Aziatische kant van de Turkse grootstad was woensdag in de namiddag door een nog niet achterhaalde oorzaak plotseling ingestort.

Uit voorzorg zijn in de onmiddellijke omgeving nog zeven woonblokken geëvacueerd. Een tien verdiepingen tellend appartementsgebouw onmiddellijk naast het ingestorte gebouw is "in gevaar", zei gouverneur Yerlikaya. Specialisten gebruiken lasers om het pand te scannen op mogelijke scheuren. President Recep Tayyip Erdogan volgt de zaak op de voet", aldus de gouverneur.

Dergelijke instortingen zijn in Istanboel geen zeldzaamheid. Oorzaak is vaak de slechte constructie. Maar ook de vele aardbevingen in de regio bevorderen de stabiliteit van de gebouwen niet. Pas in juli was in het stadsdeel Beyoglu een vier etages tellend pand ingestort, nadat een grondverschuiving de fundamenten had meegesleurd. De bewoners konden echter gered worden. In februari 2016 was in het centrum van Istanbul om een nog steeds onbekende oorzaak een vijf verdiepingen tellend pand ingestort. Omdat het leegstond raakte niemand gewond. Het bevond zich in een parallel lopende straat van de bij toeristen populaire Istiklal-voetgangerszone dichtbij het Taksimplein.