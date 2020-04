Dodentol in Spanje loopt weer licht op WDw

27 april 2020

13u08

Bron: Belga 4 De voorbije 24 uur zijn in Spanje 331 overlijdens geregistreerd ten gevolge van het coronavirus. Dat heeft de Spaanse minister van Volksgezondheid maandagmiddag gemeld. Het aantal is een lichte stijging vergeleken met zondag, toen 288 sterfgevallen werden gerapporteerd.

Volgens officiële cijfers stierven in Spanje in totaal al 23.521 personen aan het coronavirus. Alleen de Verenigde Staten en Italië zijn in absolute aantallen harder getroffen. De Spaanse autoriteiten hebben tot dusver bij 209.465 mensen (+ 1.831) vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het virus.

Zwaarst getroffen landen

Spanje behoort dus tot de zwaarst getroffen landen ter wereld en de coronamaatregelen zijn er strikter dan in de meeste landen. Momenteel mogen volwassenen hun huis enkel verlaten om naar de supermarkt, apotheek of hun werk te gaan, of om de hond uit te laten.

Lockdown versoepelen

Toch wil Spanje de komende weken de lockdown stapsgewijs versoepelen. Kinderen jonger dan veertien jaar mogen, onder begeleiding van een volwassene, sinds afgelopen zondag elke dag al een uur hun huis verlaten. Premier Pedro Sanchez beloofde zaterdagavond ook dat mensen uit hetzelfde huishouden vanaf 2 mei weer samen buiten mogen komen om te sporten of te wandelen. “De voorwaarde is wel dat de pandemie gunstig blijft evolueren”, zei hij in een videoboodschap.

