Dodentol Griekse bosbranden opgelopen tot 91 DV ADN

30 juli 2018

06u30

Bron: Belga, VTM Nieuws 0 De dodentol na de zware bosbranden in de omgeving van Athene is opgelopen tot 91. 25 mensen worden nog steeds vermist. Verschillende van de lichamen moeten nog worden geïdentificeerd, zei een woordvoerster van de brandweer op de Griekse televisie.

De identificatie van de lichamen kan nog enkele dagen duren. Ondertussen loopt het onderzoek naar de oorzaak van de bosbranden.

De brand brak vorige week maandag uit in de omgeving van het havendorp Rafina, ten oosten van Athene. Verschillende van de slachtoffers zijn kleine kinderen en vier mensen zijn buitenlanders, onder wie één Belg. Daarnaast raakten zeker 150 mensen gewond en verkeren er ook nog mensen in levensgevaar.

Nog geen week na de branden, zorgde hevige regenval rond Athene de afgelopen dagen voor overstromingen. In het centrum van Athene moesten door de wateroverlast verschillende belangrijke wegen afgesloten worden, zo meldde de brandweer. De hulpdiensten werden tientallen keren opgeroepen om mensen te gaan helpen die vastzaten in hun woning of auto.