Dodentol door hittegolf loopt op naar negen in Spanje TTR

07 augustus 2018

16u18

Bron: Belga 3 De hittegolf in Spanje heeft in een week tijd al aan negen mensen het leven gekost. Dat maakten de autoriteiten vandaag bekend, na de autopsie op het lichaam van een zestiger die aan de loden hitte is bezweken in het zuidwesten van het land.

De artsen besloten dat de 66-jarige man op 2 augustus het slachtoffer werd van meervoudig orgaanfalen door een hitteslag, in de regio Extremadura, aan de grens met Portugal. Daar is ook een 75-jarige vrouw op 4 augustus bezweken aan een hitteslag. In dezelfde regio overleed ook een 40-jarige Duitser die de tocht naar Santiago de Compostela aflegde.



Op verschillende plaatsen in de regio zijn tijdens het weekend maximumtemperaturen van 46 graden Celsius opgetekend.



Het eerste overlijden door de huidige hittegolf in Spanje, was die van een Nigeriaanse arbeider, een veertiger, die op 31 juli aan de slag was bij wegenwerken nabij Murcia, in het zuidoosten.