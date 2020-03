Dodentol door coronavirus in Italië fors gestegen KVE

11 maart 2020

19u15

Bron: Belga 95 In Italië zijn de afgelopen 24 uur 196 mensen bezweken aan een besmetting met het nieuwe coronavirus dat de ziekte Covid-19 veroorzaakt. Het aantal dodelijke slachtoffers is daarmee gestegen tot 827, of een toename met meer dan 30 procent op een dag tijd. Dat heeft het hoofd van de Italiaanse civiele bescherming, Angelo Borrelli, woensdag bekendgemaakt.

Sinds Italië op 20 februari zijn eerste coronapatiënt registreerde, zijn er al 12.462 mensen met het virus besmet geraakt. De 2.313 nieuwe gevallen sinds dinsdagavond zijn goed voor de sterkste dagstijging tot nog toe. Borrelli nuanceert dat in het cijfer dat hij woensdag vrijgaf ook gevallen opgenomen zijn die dinsdag nog ontbraken. De huidige omvang van de epidemie past volgens hem in de trend van de voorbije dagen.

Het aantal patiënten dat zich op intensieve zorgen bevindt, steeg in 24 uur tijd van 877 tot 1.028. Inmiddels zijn wel 1.045 patiënten genezen verklaard.

De uitbraak van het coronavirus blijft geconcentreerd in Noord-Italië, met 7.280 gevallen in Lombardije, 1.739 in Emilia-Romagna en 1.023 in Veneto. In Lazio, de regio met Rome als hoofdstad, werden sinds dinsdag 34 nieuwe gevallen opgetekend. De teller staat er nu op 150.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte nam maandagavond om verdere verspreiding van de ziekte in te dammen drastische maatregelen. Hij verklaarde het hele land als risicogebied. Daarvoor golden de strenge restricties vooral Noord-Italië. Het betekende onder meer reisbeperkingen en sluiten van veel publieke voorzieningen, waaronder scholen en musea. Conte deed een dringend beroep op zijn 60 miljoen landgenoten thuis te blijven