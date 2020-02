Dodentol coronavirus in China stijgt tot 259, bijna 12.000 besmettingen IB

01 februari 2020

02u03

Bron: Belga, Reuters, ANP 2 In China zijn inmiddels 259 mensen overleden aan het coronavirus. In totaal zijn er al bijna 12.000 mensen in het land besmet met het virus, vooral in de provincie Hubei waar het virus eind vorig jaar uitbrak. Dat zeggen de lokale gezondheidsautoriteiten.

De Chinese Nationale Gezondheidscommissie kondigde in haar dagelijkse update aan dat 46 mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden aan een coronavirusinfectie, waardoor het dodental op 259 komt voor heel China.

Alle nieuwe sterfgevallen, op één na, zijn geregistreerd in Hubei, de provincie in centraal China waar de epidemie in december begon. Het aantal infecties in China is toegenomen tot 11.791, aldus de commissie.

Een hoge functionaris van de Communistische Partij uit Wuhan zei vandaag dat de lokale autoriteiten niet snel genoeg hebben gereageerd om de epidemie te bedwingen.

VS roept uitbraak uit tot “noodsituatie voor volksgezondheid”

De Amerikaanse regering heeft de uitbraak van nieuwe coronavirus tot “noodsituatie voor de volksgezondheid” verklaard. Vanaf twee februari worden alle Amerikaanse burgers die terugkeren uit de Chinese regio Wuhan onder quarantaine gesteld.

Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid maakt ook bekend dat vanaf zondag alle toestellen vanuit China via zeven luchthavens worden geleid, die zijn uitgerust om passagiers van de vluchten te screenen op symptomen van een virusbesmetting.

“Te veel onbekende factoren”

Hoewel de directeur van het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vandaag zei dat het risico voor de Amerikaanse bevolking klein is, zijn deze maatregelen volgens gezondheidsminister Alex Azar genomen om de “inspanningen te kunnen concentreren”.

“Er zijn te veel onbekende factoren”, aldus de voormalig farmaceutisch directeur. Sommige buitenlanders die recentelijk China hebben bezocht, komen vanaf zondag tijdelijk het land niet meer in. “Buitenlanders, met uitzondering van naaste familieleden van Amerikaanse burgers en mensen met een permanente verblijfsstatus, die de afgelopen twee weken in China hebben gereisd, krijgen vooralsnog geen toegang meer tot de VS”, aldus Azar.

Belgen worden gerepatrieerd

In ons land werden al verschillende stalen onderzocht, maar nog niemand bleek besmet. Verschillende landen hebben intussen evacuatievluchten gepland om hun landgenoten op te halen in de getroffen regio’s in China. Belgen in de provincie Hubei worden deze nacht (Europese tijd) gerepatrieerd.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak van het nieuwe coronavirus gisteren bestempeld als een internationale noodsituatie. Het virus krijgt van de VN-organisatie de ‘PHEIC-status’.

Snelle verspreiding virus

Het virus dook in december voor het eerst op op een markt in Wuhan waar wilde dieren werden verkocht voor consumptie. De epidemie verspreidde zich snel, dankzij de grote migraties die traditioneel gepaard gaan met het Chinese Nieuwjaar. Ook in Groot-Brittannië, Rusland, Zweden en Spanje zijn intussen de eerste gevallen vastgesteld.