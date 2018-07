Dodentol bij zinkende veerboot in Indonesië loopt op: 34 doden, waaronder twee kinderen KVDS kg

04 juli 2018

08u10

Bron: Belga 2 Een veerboot met zo'n 140 mensen aan boord is gisteren voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi lekgeslagen en gekanteld. Minstens 34 mensen, onder wie twee kinderen, zijn daarbij omgekomen, zo blijkt vandaag uit een nieuwe balans van de lokale autoriteiten. Tijdens het ongeluk sprongen passagiers in paniek in het water in een poging om veilig aan land te raken. Maar liefst 41 mensen zijn nog vermist.

De ferry met ongeveer 140 mensen en 48 voertuigen aan boord, liep door de hevige wind en hoge golven dinsdag vast voor de kust van de Saleier-eilanden. Ze voerde een veerdienst uit tussen de eilandengroep en het grote buureiland Celebes.

Het schip begon te kantelen, waarna verschillende mensen in het water sprongen. In totaal konden 69 mensen worden gered. Een aantal mensen moesten de nacht op de zinkende boot doorbrengen en werden deze ochtend pas aan land gebracht. De tientallen geborgen lijken zijn overgebracht naar lokale ziekenhuizen, aldus de gouverneur van de provincie Zuid-Sulawesi op Metro TV.



Beelden van de rampenbestrijdingsdienst tonen passagiers die zich aan het dek van het gekapseisde schip vasthielden of in reddingsvesten in het water dreven.