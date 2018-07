Dodentol bij zelfmoordaanslagen IS in Syrië al opgelopen tot bijna 300 bvb

26 juli 2018

11u22

Bron: Belga 0 Bij een van de bloedigste verrassingsaanvallen van IS (Islamitische Staat) in de Syrische burgeroorlog zijn volgens het Syrisch Observatorium bijna 300 mensen gedood, onder wie 135 burgers en 111 regeringsgezinde strijders. Ook 45 IS-aanhangers kwamen ook om het leven. Minstens zeven kamikazes van de terreurmilitie IS bliezen zichzelf gisteren op in de door regeringstroepen gecontroleerde stad As-Suwayda. Het is de eerste keer in maanden dat IS aanslagen van deze omvang zou hebben gepleegd in het land.

De aanslagen vonden plaats in As-Suwayda, een zuidelijke provincie die onder controle staat van het regime. In en rond de stad leverden overheidstroepen en IS-strijders, die ook bewoners gijzelden, urenlang strijd. De terreurmilitie is de controle over een groot deel van het gebied dat het in handen had, verloren. In verschillende regio's van het land staat IS echter nog altijd sterk. Het Syrische regeringsleger voert de druk op IS op ten westen van As-Suwayda.

IS heeft de aanvallen ondertussen opgeëist. Het is maanden geleden dat IS een operatie van deze omvang heeft ontplooid in Syrië, waar de jihadistische groepering grote verliezen moest incasseren en nog slechts een handvol zones controleert.