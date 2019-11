Dodentol bij protesten in Iran blijft stijgen: 115 doden volgens Amnesty International

AW

23 november 2019

14u56

Bron: Belga 0 Bij de betogingen in Iran hebben de Iraanse veiligheidsdiensten minstens 115 mensen gedood. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De organisatie denkt dat het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger ligt.

De Iraanse regering rantsoeneerde vorige week de benzine en verhoogde tegelijk de brandstofprijzen vanwege de economische crisis die door de Amerikaanse sancties tegen het land ontstaan is. Dat resulteerde in heel Iran tot protesten, waarbij tankstations en overheidsgebouwen in brand werden gestoken.

Donderdag verklaarde de Iraanse Revolutionaire Garde dat de protesten en onrust beëindigd waren. Het was onduidelijk hoeveel doden en gewonden er bij het protest waren gevallen. De regering wilde ook geen cijfers noemen om de onrust in het land niet aan te zwengelen. Tegelijk werd de internettoegang dagenlang geblokkeerd om te vermijden dat beelden van protesten zouden circuleren.