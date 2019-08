Dodentol bij aardverschuiving Myanmar loopt verder op tot 61

13 augustus 2019

10u49

Bron: Belga

Het dodentol van een aardverschuiving in het zuiden van Myanmar is opgelopen tot 61, heeft de brandweer van Myanmar vandaag bekendgemaakt. Moeizaam werden er slachtoffers van onder de modder gehaald, vertelden vrijwilligers aan de krant Global New Light of Myanmar.