Dodentol bij aanslagen met bomauto’s in Somalië loopt verder op: 41 doden en 106 gewonden KVE

09 november 2018

17u52

Bron: Belga 0 Bij een aanslag met drie bomauto's op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn volgens de politie minstens 41 mensen om het leven gekomen, onder hen ook zes van de vermoedelijke islamistische daders. De explosies waren in heel de stad te horen, gevolgd door het geratel van automatische vuurwapens. Boven de stad stegen grote rookzuilen op. De politie vermoedt dat de terreurorganisatie al-Shabaab achter de zware aanslag zit. Al-Shabaab wil een radicale islamistische vorm van heerschappij vestigen in Somalië.

“Het aantal doden is gestegen. Uit de informatie die we ontvingen van verscheidene ziekenhuizen blijkt dat de dodentol is gestegen tot 41 en dat 106 mensen gewond zijn”, zei politiefunctionaris Ibrahim Mohamed.

Twee zelfmoordterroristen lieten hun met springstoffen geladen voertuigen voor de ingang van hotel Sahafi in de lucht vliegen, waarna nog een derde explosie volgde aan de achterkant van het hotel. Veiligheidsmensen doodden vier al-Shabaab-strijders die het hotel wilden bestormen. Alle aanvallers kwamen om het leven.

Het hotel naast het drukke kruispunt 'Kilometer vier' ligt niet ver van de luchthaven en is populair bij regeringsfunctionarissen en buitenlanders die in de stad verblijven.

In de stad gebeuren wel vaker aanslagen, de meeste werden opgeëist door al-Shabaab. De terreurgroep vecht voor suprematie in het land in de Hoorn van Afrika en wil daar een radicale islamitische vorm van heerschappij vestigen.