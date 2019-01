Dodentol bij aanslag op luxehotel in Nairobi opgelopen tot 21: “Vergeldingsactie voor domme beslissing van Trump” ADN SVM

16 januari 2019

22u11

Bron: Belga, ANP 2 De dodentol van de aanslag op een luxehotel in de Keniaanse hoofdstad Nairobi is opgelopen tot 21. Dat maakte Joseph Boinnet, het hoofd van de Keniaanse politie, bekend. Onder meer een Brit en een Amerikaan zijn omgekomen. De aanval duurde in totaal 20 uur en werd gisteren al opgeëist door de Somalische terreurbeweging al-Shabaab. “Het is een vergeldingsactie voor de beslissing van president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël”, klinkt het.

De strijders volgden naar verluidt de instructies van Ayman al-Zawahiri, de leider van terreurgroep al-Qaida waarmee al-Shabaab banden heeft. Hij riep op westerse en Israëlische belangen aan te vallen. “Het was een reactie op de domme commentaren van Trump”, klinkt het in de opeising.

Op de plaats van de aanslag zijn vandaag nog eens zes lichamen aangetroffen. Er is ook een agent bezweken aan zijn verwondingen. Die zeven slachtoffers komen bovenop de veertien doden die president Uhuru Kenyatta in de ochtend al had gemeld.

Boinnet had eerder laten weten dat vijf jihadisten de aanval op het complex hadden uitgevoerd. Ze zijn allen gedood. “Een was een kamikaze die zichzelf opblies, twee werden in de loop van de nacht gedood. De twee anderen kwamen vandaag (bij zonsopgang) om, dat waren er dus vijf.”

“Het werk stopt nooit”

“We hebben deze dreiging aangepakt en onze vrienden en de rest van de wereld getoond dat we een land zijn dat elke bedreiging tegen onze natie aankan”, aldus Kenyatta. “We rouwen vanochtend als land, en we denken aan de onschuldige mannen en vrouwen die omkwamen bij dit zinloos geweld.”

“De komende dagen en weken zullen we ons blijven inzetten om onze instellingen te beschermen, het werk stopt nooit. Iedereen die betrokken was bij de financiering, de planning en de uitvoering van deze laffe daad zal opgespoord worden.”

Vanochtend nog explosies

Afgelopen nacht en ook vanochtend werden nog ontploffingen en schoten gehoord. Nochtans had de Keniaanse overheid rond middernacht aangekondigd dat alles veilig was.

De aanval startte gisterenmiddag. Er was eerst een explosie in de parking van het hotel en daarop bracht de zelfmoordterrorist zichzelf tot ontploffing in de foyer.

Amerikanen geviseerd

Het doel van de aanslag was een conferentie die door Amerikanen georganiseerd werd, aldus een politiewoordvoerder. Die conferentie zou aanvankelijk in het hotel plaatsvinden, maar werd in laatste instantie verplaatst naar een andere locatie.

Vijf jaar geleden viel al-Shabaab ook al het winkelcentrum Westgate in Nairobi aan. De belegering duurde 80 uur. Ook toen kondigde de regering veel te vroeg aan dat de aanval voorbij was. Er vielen 71 doden, onder hen ook de vier aanvallers.