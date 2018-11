Dodentol bij aanslag op Britse beveiligingsfirma in Kabul loopt op: 15 doden, 29 gewonden kg

29 november 2018

08u17

Een aanval van de taliban op een gebouw van het Britse veiligheidsbedrijf G4S in de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft uiteindelijk aan vijftien mensen het leven gekost, de vijf aanvallers inbegrepen. In totaal raakten 29 mensen gewond. Dat heeft een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten.

De aanval begon gisterenavond plaatselijke tijd, toen een kamikaze zichzelf opblies in een auto. Daarop werd het gebouw van G4S bestormd, en brak een vuurgevecht uit dat bijna tien uur duurde. Het gevecht eindigde deze morgen.



De taliban eisten de aanval op. Volgens een woordvoerder van de radicaalislamitische beweging ging het om een antwoord op de burgerslachtoffers die onlangs vielen in operaties en luchtaanvallen van de Afghaanse en Amerikaanse troepen in de zuidelijke provincies Helmand en Kandahar, en de oostelijke provincie Nangarhar.