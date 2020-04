Dodentol bij aanslag met tankwagen in noorden van Syrië loopt op tot bijna 50 kv

28 april 2020

18u29

Bron: Belga 1 In het noorden van Syrië zijn bij een aanslag met een tankwagen 46 mensen, burgers en militairen, om het leven gekomen. Er vielen ook zeker 50 gewonden, van wie er verschillende in kritieke toestand verkeren, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten vandaag. De balans kan dus nog verder oplopen. Eerder had de ngo het over ruim 20 doden. Onder de doden zijn zeker zes Syrische strijders die banden hebben met Turkije, aldus nog de ngo. Het Turkse ministerie van Defensie heeft het over 40 doden, onder wie elf kinderen, en 47 gewonden.

Het incident deed zich verluidt voor op een markt in de door de regeringstroepen gecontroleerde stad Afrin. De ontplofte tankwagen was geladen met brandstof en voorzien van een springtuig. Er wordt nog verder gezocht naar slachtoffers.

De aanslag - de bloedigste in maanden in het noorden van Syrië - werd voorlopig nog door niemand opgeëist, maar het Turkse ministerie van Defensie wees op Twitter alvast met een beschuldigende vinger naar de Koerdische militie YPG.



De Koerdische enclave Afrin grenst aan Turkije en was in het voorjaar van 2018 het toneel van een offensief van de Turkse troepen en Syrische rebellen die met het Turkse leger meevochten. Zij slaagden er toen in de Koerdische YPG-strijders uit het gebied te verdrijven.

Turkije beschouwt die Koerdische militie als een tak van de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Tegelijkertijd is de YPG in Syrië de belangrijkste bondgenoot van de Verenigde Staten in de strijd tegen de terreurbeweging Islamitische Staat (IS).