Dodentol betogers in Bagdad loopt op tot 17

07 december 2019

In het centrum van Bagdad zijn gisteren minstens zeventien betogers om het leven gekomen en nog eens zestig anderen gewond geraakt toen gewapende lieden in burgerkledij het vuur openden op manifestanten. Dat blijkt uit ziekenhuisbronnen. Eerder was sprake van tien doden.