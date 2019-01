Dodentol aardverschuiving Indonesië loopt op tot 31 SVM

06 januari 2019

10u27

De dodentol van de aardverschuiving op oudejaarsdag op het Indonesische eiland Java is opgelopen tot 31. Er zijn nog twee vermisten, meldt het nationale rampenbestrijdingsagentschap.

De aardverschuiving trof een dorp in het district Sukabumi in West-Java. 64 dorpelingen zijn in veiligheid en drie raakten gewond, 29 huizen werden getroffen. Een week later wordt nog steeds naar de vermiste dorpelingen gezocht. Woensdag was er nog sprake van vijftien slachtoffers.

Aardverschuivingen vinden in Indonesië regelmatig plaats. In Sumatra vielen in oktober zeker 22 doden bij een gelijkaardige aardverschuiving. Ook in Sukabumi gebeurt het regelmatig dat hevige regenval een aardverschuiving veroorzaakt. De regio is immers heuvelachtig en de bodem is er snel verzadigd. In het district waren er 132 geregistreerde aardverschuivingen de voorbije tien jaar.