Dodentol aardbevingen en tsunami in Sulawesi loopt op tot minstens 420: "Vrees voor duizenden doden" IB

30 september 2018

02u05

Bron: Belga 2 Na de zware aardbeving en de daaropvolgende tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi is de balans al opgelopen tot meer dan 420 doden en ruim 500 gewonden. Dat meldt de baas van het Indonesische rampenbestrijdingsagentschap Willem Rampangilei. "Maar dit cijfer gaat alleen nog maar over het aantal doden in de stad Palu." De Indonesische vicepremier Jusuf Kalla In vreest dan ook voor duizenden doden.

Met de districten Donggala en Sigi op Sulawesi - die de volle laag van de tsunami over zich heen kregen - is nog steeds alle contact verbroken. Bovendien zijn in de Palu zelf nog niet alle gebouwen bereikt. "We hebben problemen om zwaar materieel in te zetten omdat de toegangswegen vernield zijn", aldus Rampangilei. Gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers dus nog zal blijven oplopen, tot in de duizenden zelfs.

Sulawesi werd vrijdag door twee aardbevingen door elkaar geschud. De eerste aardschok had een magnitude van 5,9, de tweede 7,4. Daarop spoelde een metershoge tsunamigolf over de westkust van het eiland.