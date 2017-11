Dodentol aardbeving Iran stijgt tot boven 300 LB

12u09

Bron: ANP 0 EPA Koerdische Irakezen op zoek naar slachtoffers in het puin van een ingestort gebouw in de Noord-Iraakse stad Sulaymaniya. Door een aardbeving zijn gisteren in de westelijke Iraanse provincie Kermanshah aan de grens met Irak zeker 336 doden gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Daarnaast zijn er inmiddels zo'n 3950 gewonden geteld. In Irak zijn zeker zes doden gevallen en 68 mensen gewond geraakt, meldt het crisiscentrum van de regionale overheid.

De beving met een kracht van 7,3 deed zich voor om 19.18 uur onze tijd. Het epicentrum lag op 32 kilometer van de stad Halabja in Iraaks Koerdistan, net over de grens in Iran. De beving werd gevoeld in Turkije en Israël.

Noodtoestand

Aan beide zijden van de grens stortten gebouwen in. In de grenssteden in Irak is de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn veel naschokken, sommige met een kracht boven 4,5. Onder het puin zouden zich nog veel mensen bevinden. De verwachting is dat het dodental verder oploopt.

