Dodentol aardbeving Iran loopt op tot 483 EB

14u58

Bron: AFP 0 EPA De Iraanse autoriteiten hebben de dodentol van de zware aardbeving van 12 november bijgesteld tot 483. Dat meldt het officiële persagentschap Irna.

Tot nu toe sprake was er 436 dodelijke slachtoffers volgens een balans die dateert van 17 november. De dodentol loopt verder op door het overlijden van gewonden en de identificatie van slachtoffers bedolven onder het puin, meldden de Iraanse media.

De beving met een magnitude van 7,3 deed zich voor in de nacht van 12 op 13 november. Alle slachtoffers vielen in Kermanshah, de provincie aan de grens met Irak. In het buurland lieten acht mensen het leven.

Voorts is er in Iran sprake van zowat 8.000 gewonden en ongeveer 30.000 vernielde of beschadigde woningen.