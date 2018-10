Dodentol aardbeving en tsunami Sulawesi loopt op tot 1.234; man na drie dagen nog levend uit puin gehaald IVI

02 oktober 2018

08u46

Bron: Belga, AP 0 De dodentol van de verwoestende aardbeving en daaropvolgende tsunami die het eiland Sulawesi vorige week vrijdag hebben getroffen, is opgelopen tot 1.234. Dat meldt het Indonesische rampenbestrijdingsagentschap. Reddingswerkers hebben gisterenavond wel nog een man levend van onder het puin van een ingestort gebouw kunnen halen, drie dagen na het natuurgeweld.

De woordvoerder van het rampenbestrijdingsagentschap, Sutopo Nugroho, zegt dat er ook zeker 799 gewonden zijn en dat nog 99 anderen als vermist zijn opgegeven. Door het natuurgeweld zijn bovendien meer dan 61.000 mensen ontheemd, aldus nog Nugroho.

De meeste doden zijn in de provinciehoofdstad Palu gevallen. Functionarissen vrezen dat de dodentol nog kan oplopen. Onder het puin van huizen en modder liggen vermoedelijk nog meer lichamen. Er vinden ook nog steeds naschokken plaats. Waarschijnlijk zal het nog dagen duren vooraleer de omvang van de ramp duidelijk is.

Man gered

De 38-jarige man die gered kon worden, zat in een kleine holte in de ruïne van een kantoorgebouw waar hij werkte in Palu. Dat is te zien op een video die het nationale zoek- en reddingsagentschap toonde. De man is een manager bij een financieel bedrijf. Hij kon stappen en zei dorst te hebben. Een ziekenwagen voerde hem onmiddellijk weg.

Studenten

Elders in de provincie hebben hulpverleners de lichamen gevonden van 34 bijbelstudenten, die deelnamen aan een bijbelkamp in het Sigi-district, zo maakte het Indonesische Rode Kruis bekend. De slachtoffers maken deel uit van 86 studenten die als vermist werden opgegeven na de aardbeving van vrijdag. Het lot van de andere studenten is nog niet duidelijk.

Opnieuw aardbeving

In de buurt van het Indonesische eiland Sumba, tussen Lombok en Timor, heeft zich deze ochtend opnieuw een aardbeving voorgedaan. Deze keer was het een beving met een kracht van meer dan zes. Dat bericht het Amerikaanse geologisch instituut USGS. De aardbeving van vorige week vrijdag had een kracht van 7,4.

De aardbeving op Sumba gebeurde omstreeks kwart na zeven lokale tijd, op veertig kilometer van het eiland waar 750.000 mensen leven. Er zijn geen berichten over zware schade of slachtoffers, zo bevestigen de autoriteiten. Enkele gebouwen zouden scheuren vertonen. Er volgden ook nog verschillende, kleine naschokken.

Chaos

Op Sulawesi heerst intussen steeds meer chaos. Reddingswerkers hebben een tekort aan zwaar materieel om puin te ruimen en slachtoffers te bevrijden. Overlevenden klagen over een gebrek aan voedsel en brandstof. De Indonesische regering heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd.

Satellietbeelden tonen de ravage in de stad Palu, die het hardst getroffen werd. Op de beelden is te zien hoe grote delen van de stad compleet verwoest zijn.