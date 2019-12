Dodental vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland loopt op tot 19 IB/redactie

23 december 2019

01u23

Bron: AP, AD 0 Twee weken na de vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland is het dodental gestegen tot 19. Maandagnacht bezweek een zesde zwaargewonde in het ziekenhuis in Auckland aan de hevige brandwonden die hij bij de ramp had opgelopen. Het oorspronkelijke dodental stond vlak na de ramp op 13.

Ruim twintig personen werden na de ramp met ernstige brandwonden over het hele lichaam in verschillende ziekenhuizen opgenomen. Hoeveel van hen nog in kritieke toestand verkeren is niet bekend.

Twee vermisten

Onder de 19 doden zijn twee personen van wie het lichaam nog niet is gevonden. De Nieuw-Zeelandse autoriteiten vermoeden dat zij vlak na de uitbarsting bij een storm door het zeewater zijn weggespoeld. De hulpdiensten die de gewonden van het eiland wisten te krijgen, keerden pas vier dagen na de ramp terug om de doden te bergen, omdat de vulkaan nog steeds onrustig was en het dus te gevaarlijk was op het eiland.

De politie heeft de naam van het laatste slachtoffer nog niet vrijgegeven. Veel doden en gewonden waren Australische toeristen die een cruise maakten met het Royal Caribbean cruiseschip Ovation of the Seas. Onder degenen die zwaargewond in het ziekenhuis liggen, zijn de Amerikaanse Lauren Urey (32) en Matthew Urey (36) die op huwelijksreis waren.

White Island is het topje van een onderzeese vulkaan op ongeveer 50 kilometer van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland en was een populaire toeristische bestemming vóór de uitbarsting. Volgens persbureau AP is het onduidelijk of het privé-eiland ooit zal worden heropend voor toeristische bezoeken.

De autoriteiten van Nieuw-Zeeland zijn nog bezig de omstandigheden rond de ramp te onderzoeken.