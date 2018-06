Dodental vulkaanuitbarsting Guatemala stijgt tot 109 IB

08 juni 2018

05u11

Bron: Belga 0 Na de vulkaanuitbarsting zondag in het zuidwesten van Guatemala zijn nu al 109 lichamen geborgen. Dat meldt het nationale forensische instituut INACIF. Daarmee stijgt de balans opnieuw met tien doden, onder wie een achtjarige jongen. Nog meer dan honderd mensen worden vermist.

Niet veel eerder meldde het openbaar ministerie dat het een onderzoek is gestart na de uitbarsting. Het gaat na of de omwonenden van de Volcán de Fuego op tijd in veiligheid werden gebracht en of de betrokken diensten alle nodige stappen hebben ondernomen.

Lavastromen

De 3.763 meter hoge Volcán de Fuego barstte zondag uit, waarna omliggende dorpen verwoest werden door een lavastroom. De vulkaan ligt in het gebergte Sierra Madre, op ruim 40 kilometer van Guatemala-Stad. President Jimmy Morales kondigde de noodtoestand af.

Gisteren werden de reddings- en bergingswerken gestaakt wegens risico op nieuwe lavastromen en gevaar door zware regenval.