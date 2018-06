Dodental vulkaanuitbarsting Guatemala loopt op tot 99 IB

07 juni 2018

02u48

Bron: Belga, ANP 1 Het dodental als gevolg van de vulkaanuitbarsting in Guatemala is opgelopen naar 99. Dat heeft de rampenbestrijdingsdienst Inacif in het Midden-Amerikaanse land gemeld. De dienst maakte ook een lijst publiek van de al geïdentificeerde doden.

De Volcán de Fuego in Guatemala had dinsdag een nieuwe uitbarsting, na de zware uitbarsting van afgelopen zondag. Dat was de zwaarste in veertig jaar. Zes dorpen in het getroffen gebied zijn geëvacueerd en meer dan drieduizend mensen moesten hun huizen verlaten.

Naast de bijna honderd doden worden nog bijna tweehonderd mensen vermist, rampenbestrijdingsdienst Conred maakt gewag van 44 gewonden.