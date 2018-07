Dodental van scheepsramp in Thailand loopt op tot 41, veertien anderen nog vermist bvb

08 juli 2018

15u48

De tol van een schipbreuk in Thailand is opgelopen tot 41 doden, terwijl nog veertien mensen vermist worden, zo hebben plaatselijke functionarissen vandaag gezegd.

De boot, volgens lokale media de in Thailand geregistreerde Phoenix, zonk donderdag met 105 mensen aan boord. Het vaartuig keerde terug naar het eiland Phuket nadat het met toeristen, vooral van Chinese afkomst, voor een dagje snorkelen was uitgevaren.

De toeristische overheidsdienst van Thailand zei vandaag dat 41 lichamen waren geborgen en dat nog naar veertien mensen gezocht werd. De politie onderzoekt of de bemanning van de Phoenix waarschuwingen van de weerdienst negeerde voordat de boot de haven verliet.

"Eerst werd gedacht dat het ongeval veroorzaakt werd door storm en door de weersomstandigheden in het zuiden van Thailand. Maar de bevoegde autoriteiten zijn nog met het onderzoek naar de exacte oorzaak bezig", zei Yuthasak Supasorn, het hoofd van de toerismedienst.

In Thailand is het nu regenseizoen en uitvaren is dan vaak af te raden. Thailand is een populaire bestemming bij Chinese toeristen. Zowat 9 miljoen Chinese toeristen bezochten het land in 2017, op een totaal van 35 miljoen toeristen.