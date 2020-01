Dodental van ongeluk aan skioord in Zuid-Tirol stijgt naar zeven ADN

06 januari 2020

18u04

Bron: ANP, Belga 0 Het dodental van het verkeersongeval in de Italiaanse wintersportplaats Luttach is opgelopen tot zeven. Dat heeft de politie vandaag meegedeeld.

Een dronken Italiaanse automobilist reed in de nacht van zaterdag op zondag met zijn sportwagen in op een groep van zeventien mensen, die bij een bushalte stonden te wachten. Zes van hen, allen twintigers, kwamen direct om het leven. Nu heeft het ongeval een zevende mensenleven geëist.

Het gaat om een vrouw die aan haar verwondingen is bezweken in een ziekenhuis in het Oostenrijkse Innsbruck, meldt de politie van het Italiaanse Bolzano. Een ander zwaargewond slachtoffer dat behandeld wordt in Innsbruck is aan de beterhand, aldus de ambulancedienst in Zuid-Tirol. Alle omgekomen slachtoffers hebben de Duitse nationaliteit en waren tussen de 20 en 25 jaar oud. De jongeren waren op weg naar hun onderkomens na een avondje uit tijdens hun skivakantie. Luttach is vooral bij jongeren een populair skioord.

De bestuurder, die volgens lokale media bijna 2 promille alcohol in zijn bloed had en ook veel te snel reed, werd vlak na het ongeluk gearresteerd. De man besefte naar verluidt niet dat hij dronken was.