Dodental van dodelijke raid in Canada opgelopen tot 23 kv

21 april 2020

23u06

Bron: ANP 0 Het dodental door de bloedigste schietpartij in de Canadese geschiedenis is opgelopen tot 23. Dat heeft de federale politie vandaag bekendgemaakt. Eerder was er sprake van negentien overleden slachtoffers.

De vermoedelijke dader, een 51-jarige man uit Portapique ten noorden van Halifax in Nova Scotia, kwam ook om. Hij stapte zaterdagavond laat in politie-uniform in zijn auto, eveneens lijkend op een politievoertuig, en schoot op zestien verschillende plekken om zich heen. Ook gingen een aantal huizen in vlammen op. Pas zondagmiddag, na een achtervolging van dertien uur, kon hij worden uitgeschakeld.

De schietpartij in Portapique, in de provincie Nova Scotia, is de ergste in de geschiedenis van Canada.



Door COVID-19 en de bijhorende strenge maatregelen is het momenteel niet mogelijk in Canada om fysiek bijeen te komen om eer te betuigen aan de slachtoffers van de schietpartij. Volgens Trudeau vindt vrijdag wel een virtuele wake plaats op een Facebookgroep.

Over de motieven van de dader tast men nog in het duister.