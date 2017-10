Dodental van aanvallen taliban in Afghanistan stijgt naar 78 KVE

16u55

Bron: Belga 0 EPA De aanvallen die de taliban hebben uitgevoerd in vier verschillende Afghaanse provincies, hebben in totaal 78 slachtoffers gemaakt. Dat heeft de Afghaanse viceminister van Binnenlandse Zaken meegedeeld. Daarnaast zouden ook minstens zeven talibanstrijders om het leven zijn gekomen.

De meeste slachtoffers vielen bij de aanval op een politiekamp in Gardez, de hoofdstad van de provincie Paktia, niet ver van de Pakistaanse grens. Bij de aanslag met een bomauto kwamen 21 politiemensen en 20 burgers om het leven, zo deelde generaal Murad Ali Murad tijdens een persconferentie. Er raakten ook 48 politiemensen en 110 burgers gewond.



De aanslag op het politiekamp, dat een trainingscentrum huisvest maar ook onderdak biedt aan leden van de nationale politie en aan militairen, kostte ook het leven aan zeven leden van de taliban. Twee van de aanvallers bliezen zichzelf op, de vijf anderen werden gedood bij een vuurgevecht in het trainingscentrum.



Volgens Murad stierven daarnaast nog eens 25 politiemensen en vijf burgers bij de aanval op een districtscentrum in Andar, de oostelijk provincie Ghazni. De ongeveer 300 talibanstrijders brachten een gestolen Humvee gevuld met explosieven op het terrein en brachten het voertuig tot ontploffing. Daarna vielen de taliban nog twee controlepunten aan.



Ook stierven vier agenten bij een aanval die de taliban in de nacht van maandag op dinsdag uitvoerde in het centrum van Shib Koh, in de westelijke provincie Farah.



Een offensief in de Oost-Afghaanse provincie Wardak kostte tot slot nog het leven aan drie leden van de veiligheidsdienst.



Het is niet duidelijk hoeveel doden er in totaal aan de kant van de taliban vielen. In de meeste gevallen werd daar maar erg onvolledige informatie over verspreid.









