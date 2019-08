Dodental tyfoon Lekima in China loopt op tot 28 tvc

11 augustus 2019

06u30

Bron: Belga 0 In het oosten van China zijn na de passage van de tyfoon Lekima nu al zeker 28 mensen omgekomen. Dat hebben de lokale autoriteiten vandaag gemeld. Met speurhonden wordt inmiddels verder gezocht naar een twintigtal vermisten. Ruim een miljoen inwoners werden geëvacueerd.

De tyfoon kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land aan de oostkust van China. Dat ging gepaard met metershoge golven in de provincie Zhejiang.

Een grondverschuiving in Wenzhou, een grote havenstad in Zhejiang, kostte het leven aan 18 mensen, zo raakte eerder al bekend. Het is niet duidelijk of de tien andere overlijdens door diezelfde grondverschuiving werden veroorzaakt.

In het zuiden van Japan en Taiwan ging de tyfoon al tekeer. Daar kwam vrijdag één persoon om en vielen negen gewonden.