Dodental stijgt tot 7 na ongeval met helikopter en vliegtuigje in Italiaanse Alpen bvb

26 januari 2019

12u25

Bron: Belga 0 Op de Rutor-gletsjer in de Italiaanse Alpen zijn vandaag nog twee lichamen gevonden na de botsing van gisteren tussen een helikopter en een klein vliegtuig. Dat brengt het dodental op zeven, zo is vernomen van een woordvoerder van de reddingsdiensten. Volgens het Italiaanse persbureau Ansa stierven vijf mensen in de helikopter, en twee in het vliegtuigje.

Het ongeval gebeurde boven de Rutor-gletsjer, in de Italiaanse provincie Aosta, vlakbij het ski-oord La Thuile en de Franse grens. Twee mensen overleefden de botsing, maar liepen ernstige verwondingen op: één in de helikopter, één in het kleine vliegtuig.

In de helikopter zaten skiërs, het vliegtuigje kwam van Frankrijk en had een vlieginstructeur en twee leerling-piloten aan boord. Een politie-officier vertelde aan de RAI-radio dat het Franse toestel klaarblijkelijk in het Italiaanse luchtruim terechtkwam zonder de Italiaanse luchtverkeersleiding op de hoogte te brengen.