Dodental overstromingen Japan nu boven de 100 jv

09 juli 2018

06u19

Bron: ANP/DPA/BELGA 0 Het dodental in Japan als gevolg van de hevige regenval en overstromingen is opgelopen tot boven de 100. Tientallen mensen worden nog vermist, melden de Japanse autoriteiten.

Door het hevige onweer en bijbehorende stortregens staan delen van het zuiden en westen van het land onder water. Op sommige plaatsen is sinds donderdag, toen het hard begon te regenen, drie keer zoveel neerslag gevallen als gemiddeld in de hele maand juli. Ook hebben delen van het land te maken met aardverschuivingen. Er werden vanmorgen nog zeven slachtoffers aangetroffen in de overstroomde woonwijken van de stad Kurashiki, in het westen van het land.

De stad Hiroshima lijkt het hardst getroffen te zijn door het extreme weer. Alleen in die stad vielen al 39 doden. Zeker 54.000 reddingswerkers, waaronder militairen en politieagenten, proberen met behulp van boten en helikopters de mensen te evacueren.